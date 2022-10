0 Facebook Donna investita a Mergellina, stava attraversando la strada quando l’hanno travolta News 11 Ottobre 2022 12:33 Di redazione 1'

Non sono bastate le vittime, due persone investite nel mese di settembre sul lungomare e in piazza Sannazzaro, un’altra donna è stata investita sempre nello stesso quartiere, quello di Mergellina. Questa volta l’episodio è avvenuto in via Piedigrotta, nei pressi della stazione di Mergellina.

Secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it, la donna stava attraversando la strada quando è stata travolta in pieno da un’altra donna alla guida di una vettura di tipo Fiat Panda di colore grigio, le condizioni pare siano gravi. Solo due settimane fa, un uomo, Giuseppe Iazzetta, 62 anni, è stato investito e ucciso mentre attraversava la strada a Piazza Sannazaro. Portava a spasso il cane quando è avvenuta la tragedia. Dolo il dramma di Elvira Zibro, la 34enne travolta e uccisa da una moto pirata in via Caracciolo, ancora vittime nel quartiere.

Sul posto ci sono i Carabinieri e due ambulanze del 118.