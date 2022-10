0 Facebook Colto da crisi respiratoria in casa, bambino di un anno muore al Santobono Cronaca 11 Ottobre 2022 10:26 Di redazione 1'

Dramma nella notte a San Vitaliano, comune in provincia di Napoli. I carabinieri della locale compagnia – allertati dal 112 su richiesta del personale del 118– sono intervenuti in un appartamento di Traversa Cittadella.

Bambino di un anno muore in seguito a crisi respiratoria

Era stato richiesto soccorso per un bambino di un anno, che era stato colto probabilmente da una crisi respiratoria. Il piccolo è stato in un primo momento trasportato all’ospedale di Nola e poi al noscomio pediatrico Santobono di Napoli, dove per cause ancora in corso di accertamento è deceduto alle ore 3 circa.

Sono in corso le indagini dei carabinieri. Intanto la Procura di Nola ha disposto il sequestro della salma per effettuare l’autopsia.