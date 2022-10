0 Facebook Sfiorata la tragedia al Vomero, paura in mattinata: “E’ caduto, era enorme, è appena passato un bambino” Cronaca 6 Ottobre 2022 17:44 Di redazione 1'

Sfiorata la tragedia in via Ruoppolo, al Vomero, dove un carico di mattonelle è precipitato da un montacarichi attorno alle 9 del mattino. La strada è molto trafficata al mattino, ci sono mamme con bambini, persone disabili, un tram tram di gente che passa in quella via, che si ferma in uno dei tanti bar lì presenti con tanto di tavolini all’aperto.

La vicenda è assurda in quanto determinati lavori in casa, compresi i trasporti, devono essere effettuati in assoluta sicurezza. Le persone presenti hanno avuto una pessima mattinata, rabbrividite per quello che hanno visto accadere proprio sotto i loro occhi e grate per non essersi ritrovate sotto le mattonelle. Insomma la tragedia sarebbe stata davvero immensa.

Nei pressi di quella strada ci sono ben 3 scuole dell’infanzia, elementari e nidi inoltre c’è il parco Mascagna dove ogni mattina le mamme portano i piccoli a giocare all’aperto. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, dopo la segnalazione dei residenti.