Sequestrato centro massaggi dopo la denuncia di un cliente. E’ accaduto nel centro di Pesaro, dove un uomo di 68 anni ha denunciato ai carabinieri di essere stato letteralmente sequestrato per venti minuti in una stanza.

Cliente sequestrato in un centro massaggi a Pesaro

L’uomo ha raccontato cosa gli è accaduto al Resto del Carlino. Il 68enne doveva sottoporsi per alcuni problemi a una seduta di massaggi alle ginocchia. Così si è recato in un centro dove la massaggiatrice gli ha chiesto se volesse anche una prestazione sessuale. “Mi sdraio rimanendo con i miei slip e a quel punto la gentilissima signora, dai modi squisiti, mi dice se desideravo avere anche una prestazione sessuale. Ho risposto di no, grazie. Allora ha continuato a massaggiarmi gambe e ginocchia oltre che la schiena e dopo circa 10 minuti o poco più, sento squillare il campanello della porta. La signora mi chiede scusa e mi dice di attendere che sarebbe tornata subito“.

La donna è uscita e l’uomo ha aspettato che rientrasse finché dopo 15 minuti non si è recato alla porta per uscire e ha scoperto che era chiusa dall’esterno: “Busso, nessuno risponde. Do le manate alla porta ma inutilmente. Allora inizio ad urlare di voler uscire e solo quel punto sento che la porta viene aperta. Mi ritrovo davanti una ragazza cinese, sui 30 anni, non più quella di prima, che ha addosso solo una vestaglia aperta e nient’altro. Cioè è nuda. Mi chiede di aspettare, di non arrabbiarmi, di tornare al massaggio che ci avrebbe pensato lei“.

Il 68enne allora è fuggito e ha poi deciso di raccontare tutto al sopracitato giornale incredulo di quanto gli fosse accaduto: “Per me sono liberi di fare quello che vogliono, la prostituzione non è vietata, ma un cliente che vuole un massaggio non può ritrovarsi in un bordello. Deve sapere ciò che incontra prima di entrare e non dopo“.