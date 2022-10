0 Facebook Napoli, ladri peggio delle bollette: rubano tv e birre da un ristorante. Il video del furto Cronaca 5 Ottobre 2022 10:10 Di redazione 2'

Napoli, portano via da un ristorante un televisore, un registratore e delle birre. Il titolare denuncia caricando il filmato su Tik Tok: “I ladri peggio della crisi energetica“. Borrelli: “Troppi furti e rapine. Nuovo piano sicurezza subito, la gente esige di essere tutelata“.

Per gli esercizi commerciali c’è qualcosa di più dannoso del caro bollette: i ladri. A Napoli furti e rapine sono in continua crescita e gli esercenti sono scoraggiati ma anche molto arrabbiati. Come il titolare del locale “Streettola” di via Marino Cristoforo che l’altra notte ha subito il furto di un televisore, di un registratore video e di alcune bibite.

Il commerciante si è rivolto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli per denunciare l’accaduto: “Siamo in zona Case nuove. Già viviamo un periodo di crisi globale e poi ci si mettono anche questi delinquenti che ci derubano“.

Nel filmato preso dalla telecamera di sorveglianza, caricato anche su Tik Tok, si vede un uomo uscire dal locale portando il televisore in spalla seguito poco dopo dal complice che porta una busta contenente bottiglie di birra prelevate dal frigo del ristorante.

“Rubano di tutto, in qualsiasi zona, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Nessuno è più al sicuro – dichiara Borrelli – Ogni giorno che passa è un giorno sprecato dato che si continua a non prendere una decisione chiara su un nuovo piano sicurezza ed intanto la situazione continua a peggiorare drammaticamente. Il territorio richiede maggiore presenza delle forze dell’ordine e più videosorveglianza, la gente chiede di essere protetta e tutelata“.