Napoli, lacrime e dolore per Tiziana: addio alla giovane mamma e docente

Napoli Cronaca 4 Ottobre 2022

E lutto a Napoli, è lutto a Scampia. Il quartiere piange la scomparsa di una giovane madre e professoressa del liceo Elsa Morante: Tiziana Assante. Sono stati tantissimi i messaggi d’affetto per lei.

“Si dice sempre che non muore mai chi vive nel cuore di chi resta. Sarà anche vero, ma oggi il dolore è grande. Immagino la luce immensa che illumina tutti gli spettatori rapiti dal tuo ingresso in paradiso. Illumina anche noi qui sulla terra a partire da tua figlia, mamma Adriana, papà Rino, tuo fratello Paolo e dispensa forza e coraggio per andare avanti.

Buon viaggio Tiziana, scrive la cugina sui social. E poi ancora, un dolore atroce…ieri l’ultima volta che ci siamo scritte. Non ci credo ancora e faticherò a farlo. Mi mancherai profondamente tesoro mio“, questo è un lungo messaggio d’affetto di un’amica.