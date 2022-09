0 Facebook “Se paghi con la carta aumenta il prezzo”: da 50 cent a 1 euro, bar napoletano nella bufera Politica 29 Settembre 2022 16:01 Di redazione 2'

E’ bufera per un cartello affisso in un noto bar di Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove c’è un annuncio davvero assurdo: “Il pagamento con carte di credito ha un costo di transazione di 0,50 centesimi”. A segnalarlo è Manuel Ruggiero, presidente di Nessuno Tocchi Ippocrate.

“Intanto in un noto bar di Pozzuoli, del quale mi riservo di fare il nome per privacy, il pagamento con Bancomat è A PAGAMENTO! Sono davvero basito! 50 centesimi per il diritto a pagare con carta che dovrebbe essere gratuito?”, segnala la nota pagina. Sotto a questo post ci sono tantissimi commenti degli utenti che hanno avuto esperienze simili. Qualcuno segnala maggiorazioni anche di 1 euro e qualche altro i diversi rifiuti di pagamento con carta per malfunzionamento. Ma cosa dice la legge in merito?

Il Pos obbligatorio: cosa dice la legge

Da sempre è obbligatorio fa pagare il consumatore con il Pos, ma solo dal 30 giugno, con il Decreto Legge numero 36, questo obbligo ha previsto sanzioni per chi non lo rispetta. Multe che vanno da 30 euro più il 4 per cento della transazione che viene negata. Sono tantissimi i commercianti “No Pos” che se ne inventano di tutti i colori ogni giorno: il malfunzionamento, la linea che non c’è, la soglia bassa del credito. Facciamo chiarezza. Le commissioni gravano sul commerciante, ma sono azzerate sotto i 5 euro e fino al 31 dicembre 2022 con il credito d’imposta su commissioni e Pos venivano quasi azzerate sostanzialmente.

E l’importo minimo per pagare? Inizialmente era di 30 euro, poi di 5, oggi non esiste una soglia minima per cui in cliente ha il diritto di pagare anche un solo caffè di 1 euro con il pos. Inoltre è previsto che applicare un sovrapprezzo per i costi della transazione è una pratica commercialmente scorretta.