Prof ucciso a Melito, le parole della figlia del bidello: "Sono mortificata, ci dissociamo da questo" Cronaca 29 Settembre 2022 21:51

A uccidere Marcello Toscano, accoltellato nel cortile della scuola media Marino-Guarano a Melito di Napol, sarebbe stato il bidello, Giuseppe Porcelli. Secondo la Procura di Napoli Nord, diretta da Maria Antonietta Troncone, che l’hanno inchiodato grazie alle immagini alle telecamere di sorveglianza, delle tracce di sangue sui vestiti.

Porcelli ora si trova nel carcere di Poggioreale in attesa della convalida del fermo. L’avvocato Emanuele Caianello dice a LaPresse di non aver “ancora avuto modo di incontrare il mio assistito”.Forte la condanna da parte della figlia del presunto assassino, che dice a LaPresse di essere “veramente mortificata e umiliata”. Io e la mia famiglia ci dissociamo da quello che è accaduto”. Se l’accusa venisse confermata per lei: “il gesto è assolutamente ingiustificabile”.”Non posso fare altro che vergognarmi e chiedere umilmente scusa a tutti i parenti”, aggiunge la ragazza. “Le scuse le porta il vento, e ne sono consapevole. Ma ad oggi, non posso fare altro… sono veramente mortificata e umiliata. Al momento in casa regna il silenzio ed il dolore”, confessa.

Ancora sconosciuto il movente dell’omicidio, gli inquirenti stanno battendo tutte le piste.