Napoli, orrore al cimitero: "Resti umani in vista, i defunti in uno stato vergognoso, senza rispetto" Cronaca 27 Settembre 2022

Orrore al Cimitero del Pianto della Doganella. Un cittadino ha segnalato al Consigliere Regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, la presenza di loculi con resti mortali in vista.

“Non posso credere che chi venga qui a piangere i propri cari defunti li trovi in questo stato. È così che a Napoli si bada ai morti? Dov’è il rispetto per loro?” – è lo sfogo del segnalante.

“Abbiamo inviato una nota alla direzione cimiteriale e al Comune affinché si verifichi la denuncia e si provveda a ripristinare il decoro e la dignità in un luogo di sepoltura per i defunti e per i loro familiari e ad eseguire degli interventi di manutenzione. Queste non sono situazioni accettabili e non è la prima volta che accade. Una società che non ha rispetto per i defunti, non ne ha nemmeno per vivi ed oggi, purtroppo, ciò è ben evidente. ” – si è così espresso il Consigliere Borrelli assieme al conduttore radiofonico del La Radiazza Gianni Simioli.