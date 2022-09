0 Facebook Napoli, rubano oggetti nella scuola dell’infanzia. La rabbia sui social: “Che futuro per i nostri figli?” Cronaca 27 Settembre 2022 17:04 Di redazione 1'

Ancora una scuola di Napoli vittima della delinquenza. A finire nel mirino di ladri e vandali è l’istituto Marco Aurelio, sito nel Rione Traiano.

Napoli, entrano nella scuola dell’infanzia e rubano oggetti dei bimbi

A denunciare l’episodio criminale è il genitore di un alunno al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “Sono entrati nella scuola comunale dell’infanzia Marco Aurelio, portando via il materiale dei bambini, la radio, etc… Come si può andare avanti così, che futuro c’è per i nostri figli?”.

Il commento di Francesco Emilio Borrelli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha così commentato l’ennesimo atto di vandalismo ad una scuola del capoluogo partenopeo: “Serve più sicurezza per le scuole del nostro territorio, costantemente sotto l‘attacco di vandali, delinquenti e ladri. E’ una battaglia che stiamo portando avanti ormai da tempo affiancando genitori ed insegnanti esasperati”.

