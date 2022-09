0 Facebook Rita De Crescenzo famosa al Grande Fratello Vip: “Uuuu… senti a questa che sta dicendo” Spettacolo 26 Settembre 2022 19:17 Di Fabiana Coppola 1'

Rita De Crescenzo è protagonista del Grande Fratello Vip anche se non è una concorrente. La famosa influencer ormai spopola ovunque infatti il suo nome è spesso sulla bocca dei vip. Lo scorso anno è stata Raffaella Fico a citarla, quest’anno invece un’altra concorrente.

In estate in realtà si era fatto il nome della tiktoker napoletana come parte del cast nella casa più spiata d’Italia. Anche Sonia Bruganelli, che anche quest’anno fa parte delle opinioniste di Alfonso Signori, aveva contattato la notizia con sdegno. Insomma la De Crescenzo fa parte della casa, ma non come concorrente. Le sue “hit” sono così famose che anche i concorrenti le conoscono e le cantano.

Ovviamente Rita non poteva farsi mancare questa notizia e ha condiviso il video in cui si sente la canzone “Sto sclerando” cantata da una concorrente e lei commenta: “Sta cantando la canzona mia”!