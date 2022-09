0 Facebook Mondiali di equitazione (FEI, Fédération équestre internationale – World Championships 2022) tra Rocca di Papa e Velletri Sport 26 Settembre 2022 17:54 Di Gianluca Madonna 3'

Pratoni del Vivaro a Rocca di Papa (RM) – dal 15 al 18 e dal 22 al 25 di settembre 2022 (in due fine settimana) si è disputato il campionato mondiale di equitazione del concorso Completo (Primo fine settimana) e di Attacchi (Secondo fine settimana). Due eventi a squadre ed individuali con prove di dressage salto ostacoli e di cross country ovvero con ostacoli naturali. Un percorso country disegnato da Giuseppe Dalla Chiesa che con la collaborazione della Federazione Equestre Internazionale e del WWF, hanno organizzato una visita guidata del percorso country per il progetto “Salva un oasi”. Presenti quindi al Mondiale (quindicesima edizione di concorso Completo eseguito nel primo fine settimana): Lituania, Canada, Cina, Messico, Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Polonia, Olanda, Austria, Svizzera, Svezia, Stati Uniti, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Ecuador, Ungheria, India, Australia, Brasile, Nuova Zelanda, Giappone e Thailandia. Per l’Italia hanno gareggiato: Giovanni Ugolotti, “Centro Sportivo Esercito” sul cavallo Duke of Champions; Susanna Bordone, “Gruppo Sportivo Carabinieri” con il cavallo Imperial Van De Holtakkers; Evelina Bertoli, assistente della “Polizia Penitenziaria” con il cavallo Fidyj Des Meleezes; Marco Cappai assistente capo della “Polizia di Stato” con Uter; Arianna Schivo, “Gruppo Sportivo Carabinieri” con Queifra de L’Ormeau. Nella seconda sezione invece (nel secondo fine settimana) ci sono state le gare di Attacchi, tiro a quattro. Luca Cassottana è stato l’unico italiano a disputare questa disciplina che abbiamo visto concludersi con gare di coni, maratona vinta dall’Olanda e caroselli: Carosello del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, Carosello Ragazzi del San Raffaele di Viterbo e Carosello di Lance dei Lancieri di Montebello. Un mondiale che si finalizza così:

(concorso completo, prima settimana) La britannica Yasmin Ingham con 23,2 punti negativi, diventa campionessa mondiale individuale nel concorso completo. Con 26,0 punti, l’argento è della tedesca Julia Krajewski (Amande de B’Neville), Bronzo invece per il neozelandese Tim Price con 26,2 punti. Mentre in quello a squadre ha trionfato la Germania Con 95,2 punti. Con 100,3 punti la medaglia d’argento è andata agli Stati Uniti mentre il bronzo alla Nuova Zelanda con 100,7 punti. Italia arrivata invece alla nona posizione.

(Attacchi, seconda settimana) tra la nebbia e la pioggia, L’australiano Boyd Exell è per la sesta volta campione del mondo di attacchi individuali con 156,06 punti negativi vincendo anche il dressage. L’argento è andato all’olandese Ijsbrand Chardon con 159,82 punti e il bronzo al tedesco Michael Brauchle con 163,89 punti. Mentre il campionato del mondo di attacchi a squadre l’ha vinto l’Olanda con 313,93 punti aggiudicandosi la medaglia d’oro (campioni assoluti), l’undicesimo assoluto e sesto nelle ultime sette edizioni, con Chardon sr, suo figlio Bram e Koos De Ronde. L’argento è della Germania con 327,45 punti con Brauchle, Mareike Harm e Georg von Stein, mentre il bronzo è del Belgio con 356,39 punti, con Glenn Geerts, Dries Degrieck e Tom Stokmans. L’Italia con Luca Cassottana, ha completato il percorso al 15º posto con 14,69 punti negativi, arrivando al 25º posto nella classifica individuale con 217,22 punti negativi.

Insomma sono stati due fine settimana sportivi di alto livello e intensi. Tutto questo anche grazie alla regione Lazio, Roma capitale, Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), Federazione Equestre Internazionale (FEI) e ai comuni di Rocca di Papa e Velletri (Parco regionale dei castelli Romani). Un evento mondiale che ha contribuito al turismo e al bene comune della nazione.