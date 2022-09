0 Facebook Incidente sul lavoro in Campania, esplodono bombole di gas: due 20enni gravi Cronaca 24 Settembre 2022 15:40 Di redazione 1'

Destano molta preoccupazione le condizioni di due giovani operai di 20 e 21 anni rimasti feriti sul lavoro in quel di Piano di Sorrento, in Campania.

Come racconta ‘Repubblica‘, i due ragazzi stavano pulendo una cisterna in un locale di Piano di Sorrento quando all’improvviso è divampato un incendio da cui è conseguito lo scoppio di due bombole di gas. Le fiamme hanno preso in pieno i due giovani che sono rimasti fortemente ustionati.

Le condizioni dei due operai

Il 20enne è stato trasportato in un ospedale romano dove è ricoverato in prognosi riservata. Il ragazzo di 21 anni, ricoverato al Reparto Grandi Ustioni dell’ospedale di Brindisi è, invece, in pericolo di vita. Indagini in corso della Polizia di stato.