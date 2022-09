0 Facebook Enorme incendio in Campania, nube nera si alza in cielo. L’appello: “Evacuate, è pericoloso” Cronaca 24 Settembre 2022 12:36 Di redazione 1'

Un enorme incendio è scoppiata questa mattina in quel di San Valentino Torio, nel Salernitano. Il rogo è divampato in zona via Curti, in una rimessa di camion alle spalle del cimitero.

Enorme incendio in Campania, nube nera si alza in cielo, l’appello del sindaco

Michele Strianese, primo cittadino di San Valentino Torio, per via dell’imponente incendio, ha inviato un appello a tutti i cittadini: “Allontanatevi dalla zona dell’incendio. Chiudete porte e le finestre. Evacuate l’area per ragioni di sicurezza”.

Vigili del Fuoco a lavoro per spegnere le fiamme

Come mostrano i filmati riportati dalla pagina Facebook del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, una spaventosa nube nera ha sia salita in cielo. I vigili del fuoco sono a lavoro per spegnere le fiamme.

I VIDEO SUI SOCIAL