Terribile lutto per Selvaggia Roma, ha perso la bambina: “Una notizia che non avrei mai voluto dare”

Terribile lutto per Selvaggia Roma. L’ex di Uomini e Donne ha perso la bambina che aspettava da Luca Teti. : “Vi prego di rispettarci. È una notizia che non avrei mai voluto ricevere”, ha scritto su Instagram.

Dolo sette giorni fa aveva parlato di un’infezione che le aveva fatto pensare che la salute della bambina non fosse al sicuro. Per questo motivo al controllo con la ginecologa è arrivata la terribile scoperta: il cuoricino della piccola non batteva più. Le sue parole: