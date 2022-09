0 Facebook Napoli, anziano drogato con il caffè e derubato dei suoi anelli d’oro: si cerca il malvivente Cronaca 21 Settembre 2022 12:17 Di redazione 2'

Desta scalpore quanto avvenuto a Napoli, un anziano drogato con il caffè e derubato dei suoi anelli d’oro. Le forze dell’ordine sono alla ricerca del malvivente. A riprendere l’episodio è la pagina ufficiale Facebook del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Napoli, un anziano drogato con il caffè e derubato dei suoi anelli d’oro

Un episodio deplorevole quello avvenuto sul Lungomare di via Caracciolo: un anziano di quasi 80 anni mentre era in spiaggia a farsi un bagno ha incontrato un 50enne che, tentando di fare amicizia, gli ha portato un caffè che però era corretto con una sostanza stupefacente. L’anziano ha così perso i sensi e il malvivente ne ha approfittato per sfilargli i 4 anelli d’oro che portava. A raccontare l’episodio è il nipote della vittima.

Il commento di Borrelli

Francesco Emilio Borrelli ha così commentato il triste episodio: “Chiediamo alle forze dell’ordine di rintracciare al più presto quell’individuo che per rubare dell’oro rischia di ammazzare o comunque di causare un malore alle sue vittime. Abbiamo saputo dai familiari dell’uomo drogato e derubato che ora è ricoverato al Cardarelli. Gli auguriamo di rimettersi molto presto“.

