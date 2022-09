0 Facebook Tragedia alluvione, un ritrovamento del piccolo Mattia, il papà: “Un fulmine a ciel sereno, una stilettata” Cronaca 20 Settembre 2022 10:13 Di redazione 1'

Ancora senza esito le ricerche dei due dispersi, Mattia, il piccolo di 8 anni e Brunella, 56 anni. La tragedia dell’alluvione nel Senigalliese, nelle Marche, avvenuta tra il 15 e il 16 settembre, non ha fine. Del piccolino strappato dalle braccia della mamma dall’onda di fango non c’è ancora traccia, ma è stato ritrovato il suo zainetto di scuola.

Lo zainetto del piccolo è stato riconosciuto dai familiari la scorsa domenica sera. Era, a quanto si è appreso, a circa 8 km di distanza dal punto in cui il bimbo era stato travolto dall’acqua, sulla strada tra Ripalta di Arcevia e Castelleone di Suasa.

“Il ritrovamento dello zaino di Mattia? Una stilettata, un fulmine a ciel sereno”. Sono queste le parole di Tiziano Luconi, padre del piccolo Mattia, disperso. Riportate dall’Ansa: “la speranza non la lascio mai, anche oggi anche se il tempo non è dei migliori, spero di ritrovarlo magari svenuto, nascosto perchè si è impaurito ed è fuggito da qualche parte, io continuerò sempre, tornerò in quell’inferno ma lo trovo vivo”.