0 Facebook Rosa Perrotta nella bufera per il menu del figlio: “Nemmeno al mio matrimonio abbiamo mangiato così” Spettacolo 20 Settembre 2022 18:02 Di redazione 2'

Rosa Perrotta finisce nella bufera per le foto pubblicate nelle Instagram Stories circa il menu che l’influencer darebbe al figlio a scuola. I follower si sono rivoltati contro questi pasti ritenuti non solo non da bambini, ma addirittura troppo costosi ed elaborati. Chi sa quanto pagheranno la retta per permettersi un menù del genere!

La Perrotta però aveva intenzione di mostrare questo menu comparando quello che il figlio effettivamente ama mangiare ovvero pane e formaggino. Invece il menù, ricco di prodotti di qualità, è stato deriso e criticato. Il piccolo Eithan a scuola mangerebbe hummus, falafel, cous cous di verdure, riso thai e moussaka di melenzane, sformato di miglio con crema di lenticchie rosse…. “Ci sono sapori da quasi tutto il mondo perché l’approccio dell’asilo è quello di far scoprire gusti diversi ogni giorno”, svela la Perrotta.

“Sono tutti ingredienti che io amo, infatti gli ho chiesto se volessero prendermi, ma hanno detto di no”. Le reazioni però non sono apparse così placate “Neanche al mio matrimonio un menù così”, qualcuno le ha scritto. L’ex tronista dichiara che il piccolo non apprezza perché: “Lui che è abituato alla ma cucina dove frullo tutto… Un gusto nuovo è sperare che frullando tutto esca un sapore nuovo, per questo lui poi mangia il pane all’asilo. Io l’ho abituato a tutto all’avocado, ai fagiolini di soia solo che io ho frullato tutto per l’ossessione che potesse soffocare”, spiega . “Lui non ha problemi all’approccio al sapore ma proprio alla consistenza e poi il bimbo non è particolarmente appetente e noi abbiamo commesso l’errore di farlo mangiare con YouTube e poi lo abbiamo imboccato, lui adesso fa difficoltà a mangiare da solo soprattutto la sera”.