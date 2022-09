0 Facebook Giornalista napoletano aggredito e insultato dopo Milan-Napoli: “Terrone di m***a” Cronaca 19 Settembre 2022 10:13 Di redazione 2'

Bruttissimo episodio all’esterno dello stadio San Siro di Milano. Un giornalista napoletano, alla fine della partita tra Milan e Napoli, è stato vittima di aggressione verbale da un presunto tifoso dei rossoneri.

Giornalista aggredito in diretta dopo Milan-Napoli, il video fa il giro del web

Un episodio da condannare con forza. Un giornalista di CalcioNapoli24 – Marco Lombardi – mentre svolgeva il suo lavoro da inviato, dopo la splendida vittoria degli azzurri in quel di Milano di ieri sera, è stato vittima di un’aggressione verbale. Il collega era in diretta ed ha dovuto subire insulti come: “Terrone di merda” da un tifoso del Milan, con un accento non proprio nordico, ma meridionale.

A Milano i soliti cori contro Napoli e il Vesuvio

Quella di inveire contro i napoletani è diventata una triste moda a cui quanto prima bisogna porre rimedio. Anche ieri sera, a San Siro, la ‘Scala’ del calcio, si è dovuto assistere ai beceri cori discriminatori contro il popolo partenopeo e al Vesuvio.

IL VIDEO DELL’AGGRESSIONE