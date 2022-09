0 Facebook Caos in studio a Tu sì qui vales: Belen spoglia Sabrina Ferilli, si è visto tutto, che spettacolo hot! Spettacolo 18 Settembre 2022 18:19 Di redazione 1'

Caos a Tu sì que vales, dove c’è stato un simpatico siparietto tra Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha spogliato l’attrice romana, e nel seguirla nel camerino ha rivelato il colore del perizoma e altri dettagli intimi.

“Ma che bel perizoma rosso. Sabrina è proprio un bel vedere”. “In tutto ciò, c’ho un balconcino o devo rimane con le zizze de fori?”, la battuta ‘romanaccia’ di Sabrina è stata il top. “Maria, io lo so che tu stai morendo dentro perché Belen è nel camerino con Sabrina. Ma tranquilla, respira, è tutto okay e non la puoi uccidere, ha dei figli”.

Insomma il siparietto era nell’aria e la prima puntata è stata seguitisisma proprio perché esplosiva.