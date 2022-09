0 Facebook Napoli, donna va al pronto soccorso, lo trova chiuso e muore davanti al compagno Cronaca 17 Settembre 2022 10:04 Di redazione 1'

Un momento drammatico lo scorso giovedì sera presso il punto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco. Una donna, di 50 anni, è arrivata con il compagno per una visita, ma era chiuso per cui è deceduta all’esterno.

Della vicenda ne ha parlato l’organizzazione Nessuno Tocchi Ippocrate che scrive: “Riguardo questa triste vicenda…… Complimenti al 118 di Napoli che ha inviato in maniera fulminea una ambulanza per cercare di rianimare la povera signora….. Le nostre domande più che lecite:

1) possibile che nel San Giovanni Bosco non c’era nessun medico/infermiere che ,per “stato di necessità “ , poteva uscire fuori alla struttura ad effettuare una rianimazione cardiopolmonare? NON VOGLIAMO CREDERCI! 2) Poteva essere una morte evitabile? 3) C’è stata OMISSIONE DI SOCCORSO? Stiamo parlando di una donna di 53 anni che è morta davanti al cancello di un ospedale.

L’unica cosa che possiamo affermare con certezza è che come medici abbiamo fatto un giuramento e che aldilà di procedure, protocolli abbiamo l’obbligo professionale e morale di intervenire se una persona è in fin di vita. Il resto? È solo fuffa! Complimenti ancora al 118 di Napoli!”.