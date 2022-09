0 Facebook Sta male, l’accompagnano in ospedale a Napoli ma il pronto soccorso non funziona: è morta Cronaca 16 Settembre 2022 18:09 Di redazione 1'

Una donna di 53 anni ha perso i sensi. Un conoscente l’ha accompagnata al San Giovanni Bosco ma il pronto soccorso dell’ospedale napoletano non è in funzione. La donna ha perso la vita ed è deceduta. Immediato l’arrivo della Polizia.

La notizia è stata riportata da Il Mattino. Per la vittima non c’è stato nulla da fare nonostante sia intervenuta con tempestività un’unità del 118. L’accompagnatore evidentemente non era a conoscenza del fatto che il pronto soccorso del San Giovanni Bosco non fosse da tempo operativo.

L’allarme è stato destato anche dallo scarso numero di medici in servizio. Ora vi è un’indagine in corso e sulla salma della 53enne sarà eseguita l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria.