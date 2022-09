0 Facebook La mattina si sposa e la sera muore, Andrea ha un malore: “Era da poco tornato a casa con la moglie” Cronaca 16 Settembre 2022 14:38 Di redazione 1'

Si erano appena sposati Andrea Labriola, 60 anni, e la sua Tatiana, quando l’uomo è deceduto la sera a causa di un malore. Lo scorso lunedì, 12 settembre, la coppia era convolata a nozze. Un festeggiamento sobrio, con pochi invitati, che è purtroppo finito in tragedia.

Dopo la festa l’uomo è tornato a casa sua con la moglie e si è sentito male. Subito sono arrivati i soccorsi, ma per lui nulla da fare. Era stato in Russia per molti anni per poi tornare in Friuli Venezia Giulia e sposare la sua compagna, Tatiana.

Lascia la moglie, la figlia Evelina e la sorella. Tutti sono passati dal festeggiare il suo matrimonio al suo funerale.