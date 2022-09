0 Facebook Cronaca 15 Settembre 2022 13:15 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto avvenuto a Correggio, in provincia di Reggio Emilia: due dipendenti sono stati sospesi dal lavoro. Il motivo? Avevano preso due fette di mortadella per farcire la focaccia e fare pausa-pranzo.

Beccati a mangiare due fette di mortadella a lavoro: sospesi due operai

I due dipendenti lavorano per la cooperativa agricola ‘Tre Valli’, con sede a Verona. Come racconta il ‘Resto del Carlino‘, sono addetti al confezionamento di carne e salumi e hanno ricevuto nei giorni scorsi le lettere di contestazione disciplinare. I due sarebbero stati beccati dalle telecamere mentre prendevano delle fette di mortadella per mangiarle poi durante la pausa pranzo.

La difesa dei due lavoratori

“Erano fette di scarto che abbiamo usato per farcire un pò di focaccia portata da casa“, questa la difesa dei due lavoratori che poi aggiungono: “Non abbiamo rubato nulla, avevamo solo fame durante il turno dato che i distributori automatici di cibo non bastano per 80 dipendenti e al pomeriggio sono già vuoti. Abbiamo agito in buonafede, tutto alla luce del sole pur sapendo della presenza delle telecamere“.