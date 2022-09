0 Facebook Ladro beccato dalle telecamere mentre ruba cellulare in una nota gelateria di Napoli: il video fa il giro del web Cronaca 15 Settembre 2022 17:30 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto avvenuto ieri, mercoledì 14 settembre a Napoli. In una nota gelateria del centro, una persona – approfittando della folla e delle lavoratrici impegnate a servire i clienti – ha rubato un telefonino proprio ad una delle dipendenti infilando la mano alle spalle del bancone.

Ladro ruba Iphone in una nota gelateria di Napoli: il video è virale

Il brutto episodio è avvenuto in via Toledo, alla famosa gelateria ‘Casa Infante‘. Il video di quanto successo è stato postato dall’imprenditore Marco Infante che, sui suoi canali social, scrive: “Un iphone 11 di una ragazza che lavora per sostenere la famiglia, per portare il latte a casa onestamente e senza reddito di cittadinanza“.

L’uomo, beccato dalle telecamere, indossa un berretto blu e, senza farsi troppi problemi, mette la mano dietro il bancone, prende il cellulare e se lo infila in tasca. Tra i tanti commenti sui social di disprezzo per quanto accaduto, ecco il bel gesto dell’artista Ludo Brusco, in arte Mr. Hyde che scrive: “Mi offro per ricomprarglielo se me lo permette“.

IL VIDEO SUI SOCIAL