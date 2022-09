0 Facebook Ilary Blasi risponde dopo l’attacco del marito e di Fabrizio Corona: “Esiste solo una vita” Spettacolo 14 Settembre 2022 15:04 Di Fabiana Coppola 1'

Ilary Blasi ha risposto a modo suo all’intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera e alle accuse di Fabrizio Corona su Instagram. La bella conduttrice ha ostato le foro delle sue vacanze e poi ha mostrato la sua vita semplice a casa della nonna, Dopo le accuse il suo gesto è apparso più vero che mai.

La conduttrice ha passato una serata all’opera di Roma scegliendo quindi l’indifferenza e ignorando le provocazioni dell’ex marito e di Fabrizio Corona. La strategia di Ilary Blasi è quella del silenzio per per tutelare i figli, come ha fatto sapere tramite il suo legale a la Repubblica. Ieri sera la presentatrice dell’Isola dei Famosi ha partecipato all‘Opera di Roma con la grande Eleonora Abbagnato, alla prima assoluta di «Nuit Romaine» di Angelin Preljocaj.

Ha assistito allo spettacolo e poi si è fatta immortalare con e t-shirt neri, clutch beige e capelli sciolti. Insomma il suo atteggiamento aiuta a pensare che la sua risposta sia: “Via la tristezza e la guerra, esiste solo una vita e la voglio vivere”.