Lacrime e enorme sconforto a Giugliano, è morto a Paolo D'Alterio: "Ci hai spezzato il cuore" Cronaca 13 Settembre 2022

Enorme sconforto e dolore a Giugliano, in Campania, per la prematura scomparsa di Paolo D’Alterio. Tantissimi i messaggi di amici e parenti che lo ricordano come una bravissima persona, sempre gentile e disponibile.

L’intera comunità di Giugliano nello sconforto per la morte di Paolo D’Alterio. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi sui social per ricordare l’uomo da parte di amici e parenti: “E’ volato tra gli angeli un uomo buonissimo che mi ha cresciuto, abbiamo lavorato insieme abbiamo giocato insieme e avere questa notizia mi ha spezzato il cuore” e ancora: “Ciao Paolo, buon viaggio sei sempre stato una persona molto gentile x tutti…un papà esemplare per i tuoi figli. Ci hai spezzato il cuore a tutti”.