Il figlio di Gigi D'Alessio, la dedica commovente alla mamma: "Ti darò tante soddisfazioni" Spettacolo 13 Settembre 2022

Luca D’Alessio, LDA, ha vinto il secondo disco d’oro. Dopo l’enorme successo del brano “Quello che fa male”, presentato ad Amici di Maria De Filippi, anche il singolo “Bandana” ha conquistato il disco d’oro. Il rapper ha dedicato il prestigioso premio alla sua mamma, Carmela Barbato. E tra i tanti like e cuoricini al post spunta anche quello di Anna Tatangelo, l’ex compagna di suo padre.

“Mamma ti prometto che questo bimbo ti darà tante soddisfazioni. Con la scuola non ci è riuscito sfortunatamente. Ti chiedo scusa per tutte le lacrime che ti ho fatto cacciare per quei brutti voti ma oggi per la terza volta hai un “figlio d’oro” ha scritto.

Non si è fatto attendere il commento della mamma, che ha scritto: “Amore mio sono fiera di te, ti amo tanto”.