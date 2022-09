0 Facebook Napoli piange Alfonso, morto un simbolo della città: “Ucciso dal cancro come il cugino” Cronaca 13 Settembre 2022 08:44 Di redazione 1'

Si chiamava Alfonso Verdicchio ed è nato nel quartiere Sanità nel 1945. Per lavoro si è trasferito ai Quartieri Spagnoli dove è rimasto per tutta la vita- Purtroppo Alfonso non c’è più, a strapparlo ai suoi cari ci ha pensato la malattia.

Un cancro, così come è successo a un suo cugino. A raccontarlo a Vocedinapoli.it è stato un suo amico, un cuoco che lavora in un locale a ridosso di via Toledo: “Era un signore, vendeva calamite ai turisti. Era sempre disponibile e solare. Dava anche le informazioni ai turisti“.

Questo il ricordo di Alessandro Gargiulo, cuoco di Pizzaioli veraci.