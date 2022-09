0 Facebook Punto da un calabrone in giardino e morto dopo poche ore: “Il rischio è legato alla presenza, con il mese di ottobre finirà” Cronaca 12 Settembre 2022 21:30 Di redazione 1'

Un uomo è morto dopo esser stato punto da un calabrone mente si trovava nel suo giardino. Dopo esser stato punto si è recato in casa per disinfettarsi, ma si è sentito male ed è finito in ospedale in gravi condizione. Subito dopo sono giunti dolori fortissimi dovuti allo shock anafilattico.

La vittima di 42 anni, di professione magazziniere, è morto a Voghera (Pavia). Si trovava a Levico Terme, in provincia di Trento. Si tratta della Vespa Orientali, ma come disse l’esperto ad Adnkronos, non si tratta di un’emergenza. “Il rischio che può essere legato alla presenza di calabroni (alieni e non) con il mese di ottobre finirà. Perché ad un certo punto i nidi deperiscono”.

Andrea Monaco, zoologo Ispra, dichiara: “Ci siamo accorti negli ultimi anni che questa specie, che fino a qualche anno fa aveva un’area di distribuzione che arrivava al massimo fino alla Campania meridionale, sta allargando la propria area di presenza verso nord anche a causa del riscaldamento del clima. Questo potrebbe essere uno degli ulteriori impatti dei cambiamenti climatici”.