0 Facebook Paura al mare, uomo ha un malore mentre fa il bagno: “Aiuto, sta avendo un arresto cardiocircolatorio” Cronaca 12 Settembre 2022 16:16 Di redazione 1'

Un uomo ha avuto un malore mentre si stava facendo il bagno al mare. Si trovava nei pressi di un noto lido quando ha l’uomo di circa 60 anni ha avuto un arresto cardiocircolatorio. La scorsa domenica intorno a mezzogiorno il personale sanitario ha salvato la vita all’uomo. Il post di Nessuno Tocchi Ippocrate:

“La centrale operativa della Asl Napoli 2 viene allertata per Bagnante di circa 60 anni incosciente in arresto cardiocircolatorio presso un lido a Marina di Varcaturo. In pochi minuti il 118 di Quarto è sul posto ed iniziano le manovre di RCP, il paziente riprende il ritmo cardiaco e con l’ausilio della Automedica di Qualiano viene trasportato VIVO al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Complimenti agli equipaggi 118 di Quarto e Qualiano!”.