0 Facebook Dolore a Scampia, addio a Salvatore: aveva lottato contro la malattia Cronaca 12 Settembre 2022 09:43 Di redazione 1'

Lutto a Scampia, quartiere dell’area Nord d Napoli. Secondo quanto riportato da Internapoli, l’intera comunità è stata distrutta dal dolore per la scomparsa del giovane Salvatore Siviero. Quest’ultimo ha perso la vita l’altro ieri.

lacrime per il giovane che ha combattuto fino alla fine come un leone, come un guerriero. Alla fine la malattia ha preso il sopravvento distruggendone l’esistenza. Così Salvatore è deceduto. Tanti i messaggi d’affetto e cordoglio per lui.