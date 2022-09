0 Facebook Lo schianto nel muro dopo il sabato sera, morte Alessandra e Roberta: avevano 28 anni Cronaca 11 Settembre 2022 11:55 Di redazione 2'

Si sono schiantante con l’auto contro il muro di cinta di un’abitazione: due giovani donne sono morte e altre due sono rimaste ferite. E’ successo la scorsa notte, intorno alle 3.45 di stanotte, a Cervinara, nell’Avellinese. Per cause in corso di accertamento, la conducente di una Fiat 500 ha perso il controllo del veicolo, finendo contro il muro di cinta di una casa, in via San Cosma.

Due delle quattro giovani che erano a bordo dell’utilitaria (tutte 28enni del posto) sono morte, le altre sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Cervinara e di San Martino Valle Caudina, i Vigili del Fuoco e personale del 118.

Le due giovani ferite sono state trasportate una all’ospedale Moscati di Avellino e l’altra al San Pio di Benevento. Hanno riportato diverse lesioni, ma non sono in pericolo di vita. Le quattro donne, tutte amiche, stavano tornando a casa, dove erano quasi arrivate, dopo un sabato sera passato fuori.

Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente, al vaglio di carabinieri e polizia. Sta di fatto che la 500 su cui erano a bordo ha sbandato ed e’ finita violentemente contro un muretto che delimita un’abitazione alle porte di Cervinara. Alessandra e Roberta sono morte nello schianto, mentre le altre due sono state estratte dall’auto dai vigili del fuoco, in collaborazione con il del 118, e trasportate in ospedale.