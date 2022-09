0 Facebook Pozzuoli, incendio al circolo “La Pietra”: l’intero locale distrutto dalle fiamme News 11 Settembre 2022 11:45 Di redazione 1'

Un incendio ha devastato il circolo La Pietra. Il noto locale, sito a Pozzuoli in via Napoli tra il comune flegreo e il quartiere Bagnoli, è stato distrutto dalle fiamme. Secondo quanto riportato da Fanpage il rigo è divampato stanotte. Tanti i video e le foto pubblicati sui social.

Incendio la pietra

Il fumo si è propagato alto nel cielo, investendo le case vicine e diventando visibile anche a grandi distanze. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Vi sono indagini in corso per accertare le cause dell’incendio.