Pugni e calci a un giovane in Campania, il video girato in strada è virale

Cronaca 10 Settembre 2022

“‘Ancora una volta i giovani sono protagonisti di una violenta rissa a colpi di pugni e calci. E’ accaduto in una delle strade di Eboli, all’esterno di un esercizio commerciale. Un gruppo di giovani sembrava discutere in modo pacato quando, all’improvviso, in due aggrediscono un terzo ragazzo riempiendolo di calci e pugni.

Il tutto ripreso da un cellulare e dalle telecamere di sicurezza del negozio. Pochi momenti di una violenza inaudita. Scene che si ripetono quotidianamente in diversi centri della nostra regione. Una gioventù che sembra conoscere ormai solo il linguaggio della violenza e della prevaricazione. Spesso con esiti drammatici. Chiedo che si risalga all’identità dei protagonisti di questa vergognosa aggressione e che gli stessi siano puniti come meritano’.

Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione dei video”.