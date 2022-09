0 Facebook Ragazzina di 13 anni picchiata da tre bulle nel Napoletano: “Strattonata e trascinata a terra mentre la riprendevano” Cronaca 9 Settembre 2022 13:56 Di redazione 1'

Certe storie non insegnano davvero nulla e così una ragazzina di 13 anni è stata picchiata proprio nel giorno in cui si sono tenuti i funerali di Alessandro, il 13enne volato giù dalla finestra al quarto piano a Gragnano. Sulla sua morte è stata aperta l’ipotesi di istigazione al suicidio in quanto il ragazzo avrebbe preso la decisione perché vittima di bullismo.

Nello stesso giorno è avvenuto il terribile episodio a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, dove la giovanissima è stata accerchiata da un gruppo di tre bulle e picchiata. A pochi metri dalla scuola la tredicenne è stata prima strattonata, poi trascinata a terra, il tutto mentre un’altra giovane riprendeva la scena con il proprio smartphone.

Dopo aver fatto una passeggiata con le amiche la giovane ha incontrato le tre ragazzine violente, di qualche anno più grandi, nel parcheggio di una scuola. La notizia riportata da Metropolis riprende le parole del papà della vittima: Giuseppe. Il caso è stato denunciato ai carabinieri.