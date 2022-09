0 Facebook Giovane papà muore improvvisamente a 26 anni: tra pochi giorni le nozze, si stava per sposare Cronaca 8 Settembre 2022 15:43 Di redazione 2'

Una drammatica vicenda ha travolto la famiglia di Valerio Troisio, il ragazzo di 26 anni morto per un malore improvviso pochi giorni prima del matrimonio. Il prossimo 24 settembre il ragazzo si sarebbe dovuto sposare con la madre della sua bambina di un anno, ma il destino ha deciso di devastare questa famiglia.

Morto Valerio Troisio: il 24 settembre si doveva sposare

La notizia ha devastato l’intera comunità di Collepasso, in provincia di Lecce, dove l’uomo viveva. Mercoledì sera dopo cena, dopo aver anche giocato una partita di calcetto con gli amici, si è adagiato sul divano dove ha avuto il malore. La compagna ha chiamato il 118 che al telefono ha fornito istruzioni per rianimare il giovane, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo pare che non soffrisse di nessuna patologia.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto per Valerio non c’era più nulla da fare e hanno potuto solo constatare il decesso sul posto. Anche i Carabinieri sono arrivati sul luogo, ma hanno liberato subito la salma. Venerdì 9 settembre alle 16.30 nella parrocchia SS Martiri di Taurisano ci saranno i funerali. Valerio sarà sepolto con l’abito scelto per il matrimonio.