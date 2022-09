0 Facebook Ilary Blasi non sta bene, dopo le voci del ritorno con Totti: “Io l’ho vista ed è molto provata” Spettacolo 6 Settembre 2022 15:34 Di redazione 2'

La relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi e il relativo divorzio, sono finiti sulla bocca di tutti. La separazione più discussa del mondo del gossip. A dare altri dettagli anche personaggi dello spettacolo che hanno conosciuto la coppia.

“Ho visto Ilary, anche quando lavorava, molto magra, molto provata e tanto tesa. Nel senso, credo che stiano cercando di non far trapelare una situazione che secondo me è molto più complessa di quello che sembra. E mantenendo il focus sui figli, se ci dovesse essere il trasferimento di Ilary a Milano, si pone il problema del trasferimento dei bambini. Quindi è là che interverrà in maniera importante l’avvocato di Totti”.

A parlare è Adriana Volpe, la conduttrice che ha vissuto la stessa situazione dopo la separazione con Roberto Parli, padre di sua figlia, ha aggiunto: “Cercheranno di garantire che i figli possano vedere agilmente sia il padre che la madre. Però logisticamente, se ci sono 500 km di distana, la cosa diventa certamente più complessa”. L’ipotesi del trasferimento della Blasi a Milano è sempre più possibile infatti lì la conduttrice ha impegni di lavoro e molto amici. Con lei porterebbe Isabel, la figlia piccola, mentre Chanel e Christian resterebbero con il padre a Roma. Secondo alcune indiscrezioni però su questo Totti è irremovibile.