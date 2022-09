0 Facebook Bimbo sparisce ad Aversa, enorme spavento per i genitori: ma era tutto uno scherzo Cronaca 6 Settembre 2022 15:01 Di redazione 1'

Grande spavento in quel di Aversa, nel Casertano, nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 settembre. Non si trovava più un bambino di pochi anni: i genitori si erano subito messi alla ricerca del piccolo. A riportare la notizia è Casertace.

Bimbo sparisce ad Aversa, enorme spavento per i genitori, ma era tutto uno scherzo del piccolo

In via Orabona, centro pulsante di Aversa, i genitori di un bambino hanno lanciato l’allarme dopo aver perso di vista il piccolo. La famiglia pensava che avesse lasciato casa fuggendo al controllo degli adulti e si fosse diretto tra le vie della cittadina normanna. Alla fine però tutto si è concluso per il meglio: il bimbo è ricomparso a casa.

Il piccolo si sarebbe nascosto per fare uno scherzo – durato un po’ troppo – ai genitori, mezzo quartiere era in apprensione per le sorti del bambino: tantissime le persone che si erano attivate nelle ricerche. L’importante è che tutto è finito nel miglior modo possibile.