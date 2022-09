0 Facebook Tragedia sull’Asse Mediano, ritrovato il corpo senza vita di Hanna: la donna ucraina scomparsa da giorni Cronaca 5 Settembre 2022 20:01 Di redazione 1'

Tragico epilogo alla scomparsa di Hanna Hryhorenko: il suo corpo è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì’ 5 settembre, in un terreno vicino l’uscita dell’Asse Mediano Aversa-Melito. A riportare la notizia i colleghi di Internapoli.

La donna era scomparsa le settimana scorsa. Hanna era fuggita dalla guerra in Ucraina per rifugiarsi in Italia, a Giugliano, nel Napoletano. Giovedì 1 settembre, aveva contattato un’amica dicendo di essersi persa: poi le ricerche delle scorse ore, fino ad arrivare alla macabra scoperta di questo pomeriggio.

Il cadavere della donna è stato ritrovato in una zona fitta di vegetazione, il corpo riverso tra piante ed erbacce. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine.