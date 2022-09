0 Facebook Daniele Bossari, il dramma del tumore alla gola: “Nell’impossibilità di sfuggire al dolore, ho dovuto accettarlo” Spettacolo 5 Settembre 2022 16:10 Di redazione 2'

Erano mesi che non si aveva traccia di Daniele Bossari. Lunedì il conduttore è riapparso sui social e ha raccontato il motivo del suo allontanamento mostrando un’immagine dei tarocchi: l’appeso. L’ex gieffino ha quindi svelato di aver avuto un tumore alla gola.

Questo il post pubblicato su Instagram:

“Il primo lunedì di settembre é il giorno in cui molti ricominciano la propria attività. Ma per me, il ritorno alla semplice routine quotidiana, assume oggi un significato di rinascita”. Sono queste le parole con le quali il conduttore decide di parlare della propria malattia. Poi spiega come ha fatto per affrontare il tutto, sia da un punto di vista medico che soprattutto da quello spirituale. “Mentre cercavo di dare un senso alla sofferenza fisica che stavo provando durante i mesi di chemio e radioterapia, per curare un tumore alla gola. Sono vivo e ve lo posso raccontare. Nell’impossibilità di sfuggire al dolore, ho dovuto accettarlo. Appeso al filo del destino, ma con totale fiducia nella scienza medica, ho attraversato la tempesta. Mentre i medici curavano il mio corpo, cercavo di curare la mia anima mettendo in pratica quegli insegnamenti dettati da tutti i libri letti, i testi spirituali, le meditazioni. La ricerca interiore doveva trovare un senso a quello che mi stava capitando”.

Il conduttore, sposato con Filippa Lagerback, ha una figlia, Stella, di 19 anni. Ha raccontato come l’amore della famiglia sia stato per lui fondamentale e come, la paura di morire, rende più vivida ogni cosa. Il volto tv è stato in cura presso l’ospedale San Raffaele di Milano e al momento pare che la malattia sia scomparsa.