Pozzuoli, prima scippa una donna, poi usa la carta di credito dal tabaccaio: nei guai un 24enne Cronaca 3 Settembre 2022

Desta scalpore quanto accaduto a Pozzuoli, nel Napoletano, la scorsa notte. Un giovane di 24 anni si è reso protagonista di uno scippo, ma per via del vizio delle sigarette si è fatto poi beccare.

Siamo in via Luciano, un 24enne si avvicina ad un’auto guidata da una donna, le apre lo sportello anteriore e le scippa la borsa per poi darsi alla fuga. Poco più tardi, il giovane si sarebbe diretto in un tabaccaio vicino al luogo del furto e avrebbe provato un acquisto con la carta di credito della donna, custodita ancora dentro la borsa appena rubata.

Arrestato lo scippatore

La carta però era già stata bloccata: per i carabinieri è stato un gioco da ragazzi seguire il traccino della carta di credito rubata e acquisire le immagini di sorveglianza del tabaccaio. Il 24enne è stato fermato e trasferito nel carcere di Poggioreale, la carta restituita al suo legittimo proprietario.