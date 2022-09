0 Facebook Gli sequestrano la macchina al Vomero, uomo impazzisce e investe due persone al centro rimozioni Cronaca 2 Settembre 2022 16:15 Di redazione 1'

Ci vuole poco per perdere la pazienza e così un uomo, di circa 45 anni, impazzisce e investe due persone. Accade al Vomero, esattamente in via case Puntellate, dove gli agenti della Polizia Municipale sono intenti a espletare un’operazione di rimozione di macchine e motorini tra via Pigna e la zona adiacente.

Dopo aver sequestrato una vettura, l’aggressore, un uomo di circa 45 anni, si porta verso la volante della municipale per concordare lo svincolo. Gli agenti dichiarano di aver proceduto senza problemi in quanto l’uomo dimostrava un comportamento consono. Il problema però sorge dopo, quando quest’ultimo impazzisce, come appreso da Vocedinapoli.it.

Poco dopo aver organizzato lo svincolo infatti l’aggressore si dirige verso il centro rimozione dito in via S. Maria del Pianto, qui perde la ragione e investe due persone. La Polizia di Stato e la Polizia Municipale si stanno organizzando per procedere con l’arresto.