0 Facebook Alessia Pifferi, il quadro sconvolgente emerso dalle chat: “La piccola Diana era un peso per lei” Cronaca 2 Settembre 2022 10:34 Di redazione 1'

Emergono nuovi agghiaccianti dettagli sul decesso di Diana Pifferi: la piccola di 18 mesi morta di stenti, abbandonata per una settimana dalla madre Alessia Pifferi.

Per Alessia Pifferi la figlia Diana era un ‘peso’, la scoperta nelle chat

Alessia Pifferi pensava che sua figlia Diana fosse un ‘peso‘, voleva sentirsi ‘libera‘ per qualche giorno dalla responsabilità ‘di essere una ragazza madre‘.

La donna l’aveva raccontato già negli interrogatori. Inoltre, la stessa versione, è stata confermata dalle chat che gli investigatori della Squadra mobile hanno analizzato durante le indagini sulla morte della piccola Diana.

Il giudice ha rifiutato la richiesta di accesso al carcere del professor Pietro Pietrini, incaricato dalla difesa per la consulenza neuroscientifica e psichiatrica su Alessia Pifferi. Per ora non ci sarebbero elementi che portino ad eventuali patologie.