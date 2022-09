0 Facebook Maltempo a Napoli, si registrano diversi disagi e allagamenti: previsti temporali anche oggi Cronaca 1 Settembre 2022 09:41 Di redazione 1'

Maltempo doveva essere, maltempo è stato. Sia a Napoli che in provincia, per via della copiosa pioggia caduta nella notte, si registrano diversi disagi.

Maltempo a Napoli, si registrano disagi e allagamenti

La pioggia scrosciante di queste ore ha creato diversi problemi in città: si registrano allagamenti sulle strade che stanno rendendo complicata la viabilità. Intanto, in Campania, resta in vigore l’avviso di criticità meteo per piogge e temporali di colore ‘giallo’.

Nelle prossime ore, si prevedono ulteriori temporali, caratterizzati da rapidità di evoluzione con tanto di grandine, fulmini e vento.