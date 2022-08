0 Facebook Dramma a Caserta, precipita dal 2° piano della sua abitazione: muore un 26enne Cronaca 31 Agosto 2022 17:46 Di redazione 1'

Una vera e propria tragedia si è consumata in quel di Caserta: un giovane di 26 anni G.D.L. è morto dopo esser precipitato da una finestra al secondo piano dalla sua abitazione. A riportare la notizia è Casertace.

Tragedia a Caserta: 26enne muore dopo esser precipitato dal secondo piano della sua abitazione

Immane tragedia in quel di Caserta, in via Colombo, angolo Corso Trieste. Inutili i soccorsi giunti sul posto che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 26enne. Sul posto sono accorsi anche le forze dell’ordine. Nessuna ipotesi è preclusa: il giovane viveva con il fratello, soffriva di alcuni problemi psicologici e già in diverse circostanze aveva provato il gesto estremo.