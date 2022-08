0 Facebook Minori alla guida di barche e motoscafi nel lusso sfrenato: la triste moda continua sui social, i video sono virali Cronaca 31 Agosto 2022 16:22 Di redazione 2'

Non si placa la triste moda dei minori alla guida di barche e motoscafi con l’aggiunta del lusso: ostriche, champagne, Rolex. Pubblicati sui social altri video di bambini impegnati alla guida di imbarcazioni. A riprendere il ‘fenomeno’ è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Minori alla guida di barche e motoscafi: la triste moda continua sui social

Nel video pubblicato da Francesco Emilio Borrelli vengono immortalati prima una bambina alla guida di un’imbarcazione, poi un maschietto che si ritrova alla guida di un motoscafo nel lusso più sfrenato tra Rolex, champagne e ostriche.

Il commento di Borrelli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha così commentato sui social l’episodio: “Siamo sempre più convinti che a questi genitori siano pessimi educatori per i figli. Per salvare questi bambini dalla diseducazione e dall’illegalità bisogna intervenire”.

“Chi mette alla guida di imbarcazioni minorenni, magari in un lusso senza freni, smodato e sfacciato, non soltanto mette in pericolo la propria famiglia e gli altri ma educa i propri figli a non rispettare le regole, a fregarsene di tutto e li indirizza verso falsi e corrotti valori. Le istituzioni devono intervenire“.

IL VIDEO SUI SOCIAL