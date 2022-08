Bambino di 5 anni ha una patologia rara e non può più mangiare: al Santobono di Napoli l’intervento salvavita

Un intervento importate quello che è stato effettuato al Santobono di Napoli per il piccolo Dmytrii, di 5 anni. Il bambino, affetto da una patologia rara, è stato sottoposto all’intervento per la ricostruzione dell’esofago. E’ arrivato qui dall’Ucraina grazie a un territorio umanitario.

E’ il nosocomio napoletano a dare l’annuncio mostrando il bambino sorridente, con in mano dei biscotti:

“Vi ricordate del piccolo Dmytrii, il bambino ucraino arrivato questa estate a Napoli con la sola speranza di trovare finalmente una cura alla patologia congenita rara di cui soffriva e che lo ha costretto ad alimentarsi, fin dalla nascita, solo attraverso un sondino? Ebbene oggi siamo felicissimi di pubblicare una delle prime foto in cui Dmytrii mangia normalmente, portando il cibo alla bocca per la prima volta in vita sua! Eccolo qui con il suo meraviglioso sorriso che mangia biscottini. Per questo incredibile risultato vogliamo ringraziare il nostro bravissimo chirurgo Giovanni Gaglione che con il suo team e grazie ad un intervento particolarmente delicato e complesso ha restituito una vita normale a Dmytrii. Grazie a Gigi D’Alessio che ha sostenuto l’accoglienza dei profughi ucraini con una importante raccolta fondi; grazie alla nostro direttore generale, Rodolfo Conenna, che ha da subito aderito al corridoio umanitario per la cura dei piccoli pazienti provenienti dalle zone di guerra e grazie al presidente della Regione Vincenzo De Luca tra i primi in Italia rendersi disponibile per il sostegno e l’accoglienza dei profughi ucraini. Perché i risultati più importanti si raggiungono sempre con il contributo di tutti!!”.