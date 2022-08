0 Facebook In coma dopo l’incidente in scooter, è morto il bimbo di 4 anni: “Operato e rianimato, non è bastato” Cronaca 28 Agosto 2022 22:56 Di redazione 1'

Era in gravi condizioni ricoverato presso l’ospedale Santobono di Napoli. I medici del nosocomio ne avevano dichiarato la morte celebrale. Purtroppo, secondo quanto riportato da La Repubblica, per il bambino di 4 anni vittima di un incidente non c’è stato niente da fare ed è deceduto.

Il piccolo è stato coinvolto in un violento schianto lo scorso venerdì nel quartiere Vasto. Il bimbo era in sella ad uno scooter insieme al papà quando il mezzo si è scontrato con un’automobile. Le condizioni sono parse subito gravi.

Dopo diversi interventi e tentativi di rianimazione il bambino ha perso la vita. Sulla salma l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia. La magistratura ha aperto un’inchiesta sull’accaduto per accertare la dinamica del sinistro.