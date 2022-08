0 Facebook A terra davanti alle auto e vuole soldi, occhio alla truffa in via Marina: “Chiamate la polizia” Cronaca 28 Agosto 2022 11:28 Di redazione 1'

Si lanciano a terra, davanti alle automobile, simulando un incidente. E incolpando il povero conducente, gli chiedono dei soldi per evitare cause e problemi legati all’investimento. La truffa è stata immortalata in un video pubblicato su Facebook.

“Francesco guarda che si sono inventati questi a via Marina. Si buttano sotto le macchine per farsi dare dei soldi come risarcimento. Meno male che la signora del video ha chiamato la polizia“, questa la segnalazione di un cittadino al Consigliere Borrelli.